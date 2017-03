Familie overleden Diego vraagt om rust en fatsoen

De familie van de overleden jongen Diego uit Dordrecht vraagt om rust zodat de zaak goed kan worden uitgezocht. "Het is te heftig voor woorden hoe mensen reageren."

De tienjarige Diego werd deze week dood gevonden . De politie arresteerde de vader van de jongen, maar is nog onduidelijk of hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn zoon.Toch nemen veel mensen daar op sociale media alvast een voorschot op. De Facebookpagina van de 37-jarige vader zou vol staan met verwensingen."Ik zou mensen willen vragen het weg te halen", zegt Priscilla Glimmerveen, de tante van Diego. "Hij heeft nog een kindje dat op Facebook zit en het allemaal leest over haar papa."De tante noemt de opmerkingen op internet 'heel hard'. "Ik zou niet zo zijn. Laat ik het zo zeggen", zucht ze.Glimmerveen durft nog niet te gissen naar de rol van de vader. "Het is een misdrijf, maar wat voor misdrijf weten we niet. Door wie, wat; het is allemaal een vraagteken."De onduidelijkheid rond de zaak is loodzwaar voor de familie. Glimmerveen: "Niks is duidelijk. We hebben nog geen bevestiging gehad van wat er is. Het is onduidelijk voor ons."De familie gaat vrijdag om de tafel zitten met de gemeente om te praten over een stille tocht voor de jongen. Die moet dit weekend plaatsvinden."De mensen die komen vragen we om een wit of rood ballontje mee te nemen", zegt de tante geëmotioneerd. "Omdat Diego heel gek was op Feyenoord. Als eerbetoon."