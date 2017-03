Na vijf jaar opnieuw mysteriebriefjes in de bus

Na vijf jaar zijn ze plots terug van weggeweest: mysterieuze briefjes met daarop cijfers en rekensymbolen. Bewoners van een flatgebouw in Rotterdam-Delfshaven troffen de geheimzinnige teksten onlangs aan in hun brievenbussen. De afzender is onbekend.

Vijf jaar geleden werden in Kralingen maar vooral in Delfshaven tientallen mysterieuze briefjes bezorgd. Wat het betekent en wie de briefjes heeft bezorgd, is een raadsel."Ik vond het vreemd, maar dacht: het zal wel", vertelt een Rotterdamse over de eerste keer dat ze een dergelijk briefje ontving. Ze gooide het document weg, maar onlangs was het weer raak. "Van de week had ik weer zo'n briefje in mijn brievenbus."Volgens de vrouw zijn er kleine verschillen tussen de briefjes, waarvan de betekenis volstrekt onduidelijk is. "Misschien haalt iemand er plezier uit om te werken met bepaalde codes die mensen kunnen ontrafelen", speculeert ze. "Of het is een soort grappenmaker."Op het A4tje is een horizontale rij met de cijfers van 1 tot en met 0 te lezen. Daaronder een verticale rij met alle rekensymbolen zoals + - % X . De tekens zijn handgeschreven en het briefje is geprint of gefotokopieerd.Een twitteraar maakte donderdag opnieuw melding van de vreemde briefjes.Bijna iedereen die het briefje heeft ontvangen is razend benieuwd naar de betekenis ervan en de onbekende persoon die dit bezorgd heeft. Heeft u een dergelijk briefje ontvangen en weet u de betekenis ervan? Stuur een email naar nieuws@rijnmond.nl