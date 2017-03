Danny Makkelie te gast in FC Rijnmond

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie is vrijdagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De arbiter fluit zondag de regioderby tussen Sparta en Feyenoord.

Makkelie zal ook spreken over de inzet van een video referee bij voetbalwedstrijden en het aangetoonde belang van technische hulpmiddelen bij de topper van vorig weekend tussen Feyenoord en PSV.In de uitzending zie je ook een reportage over de halve finale van de KNVB Beker, die Sparta helaas verloor van Vitesse.FC Rijnmond wordt voor het eerst live uitgezonden rond 17:20 uur en daarna ieder uur in de herhaling op TV Rijnmond en op rijnmond.nl