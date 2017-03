27.000 Rotterdammers worstelen met torenhoge schulden

Rotterdam telt 27.000 mensen met hoge schulden die alleen maar verder oplopen. De gemeente stuurt aan op zelfredzaamheid bij het oplossen van de schulden, maar dat verergert de problemen juist. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het rapport 'Hulp buiten bereik'.

Het aantal mensen met problematische betalingsachterstanden is de afgelopen jaren niet afgenomen. De hoogte van het schuldbedrag is daarentegen wel gestegen.De gemiddelde schuld van de tienduizenden Rotterdammers was volgens de laatste cijfers in 2015 45.000 euro, tegenover 41.000 euro in 2013. Opgeteld gaat dat om een bedrag van 1,2 miljard euro.Persoonlijke en financiële tegenslagen gaan vaak hand in hand. Mensen kunnen zich meestal nauwelijks ontworstelen aan hun groeiende schuldenlast.Ze worden achterna gezeten door banken, de Belastingdienst, telecombedrijven, energiebedrijven, webshops of incassobureaus. Doordat ze keer op keer niet kunnen betalen, raken ze dieper in de schulden. "Het is een pervers systeem", vindt Paul Hofsta, directeur van de Rekenkamer Rotterdam.Volgens de Rekenkamer legt de gemeente Rotterdam te veel nadruk op het zelf oplossen van de problemen, de zogeheten zelfredzaamheid. Dat blijkt niet te werken, zegt Hofstra. "De stijging van het schuldbedrag toont aan dat het beleid van de gemeente geen effect heeft op de beheersing van de schulden."Ook zijn er strenge voorwaarden voordat mensen worden toegelaten tot de schuldhulpverlening. "En dat is nou juist het probleem. Dit zijn mensen die verzuipen in de schulden, die het overzicht kwijt zijn en dus niet op eigen kracht de boel weer op de rails krijgen", stelt de directeur.Hofstra zegt dat de problemen in Rotterdam extra groot zijn in vergelijking met de drie andere grote steden. "Neem bijvoorbeeld Amsterdam. Dat is een grotere stad qua inwoners, maar daar hebben minder mensen schulden die ook nog eens gemiddeld minder hoog zijn dan in Rotterdam."Een van de 27.000 Rotterdammers met een torenhoge schuld is Dina. "Het begon met een belastingaanslag van 10.000 euro vanwege een inwonende volwassen zoon", vertelt ze. "Daarna ben ik alleen maar dieper in de ellende geraakt." Inmiddels is haar schuld opgelopen tot 39.000 euro.Dina is geen uitzondering. Ook de 25-jarige Jesse ging failliet met zijn eigen fitnessbedrijf. Hij heeft tientallen schuldeisers achter zich aan en een schuld van inmiddels 74.000 euro.De 42-jarige Stathie kampt met een schuld van 94.000 euro. Hij moest gedwongen zijn huis verkopen met een verlies van 60.000 euro.Zowel Dina, Jesse als Stathie beamen dat het ze niet lukt om zelfstandig uit de problemen te komen. "Ik vond ook dat ik zelf mijn financiële problemen moest oplossen, maar ik ben nu zes jaar verder, heb bijna een ton schuld en ik kom er echt niet meer alleen uit", zegt Stathie.Hij hoopt dat een bewindvoerder hem binnenkort helpt bij zijn financiële problemen. Jesse en Dina zitten beiden in de schuldsanering.