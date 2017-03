El Ahmadi tot 2019 bij Feyenoord: 'Heel mooi'

Karim El Ahmadi - Foto: Kay in 't Veen (ANP)

Karim El Ahmadi heeft zijn contract bij Feyenoord opengebroken en verlengd tot de zomer van 2019. Zijn contract liep na dit seizoen nog één jaar door en is dus met één jaar verlengd. "Ik voel me een echte Feyenoorder. Het is mooi dat hier nog enkele jaren ga spelen", zegt hij.

"De intentie was er van beide kanten al een tijdje. Dat heb ik ook al eerder uitgesproken. We stonden er allebei achter, dus het was een kwestie van tijd wanneer ik zou tekenen", vervolgt de reserve-aanvoerder tegenover RTV Rijnmond. "Ik ben nu op een leeftijd dat ik me heel fit voel. Ik hoop dat als ik 34 ben mij nog steeds zo voel en hetzelfde kan brengen."



Carrière afsluiten bij Feyenoord

El Ahmadi speelde tussen 2008 en 2012 al vier seizoenen bij Feyenoord, al werd hij één jaar op huurbasis gestald bij Al Ahli. Na twee seizoenen Aston Villa keerde de Marokkaans international in 2014 weer terug in De Kuip. "Het is zeker mogelijk dat ik mijn carrière afsluit bij Feyenoord. Je weet niet hoe ik er dan voor sta, maar het zou wel mooi zijn."



De nu 32-jarige El Ahmadi is één van de bepalende spelers in het elftal van Feyenoord dat zo'n sterk seizoen doormaakt. Vanaf de eerste speelronde staat Feyenoord bovenaan en met nog slechts tien duels te gaan is de voorsprong op nummer twee Ajax vijf punten.