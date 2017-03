Weg dicht en huizen ontruimd na gaslek Berkel en Rodenrijs

Foto: AS Media

De Rodenrijseweg in Berkel en Rodenrijs is vrijdagochtend afgesloten vanwege een gaslek. Het lek ontstond toen bij werkzaamheden in een klushuis de hoofdleiding in de meterkast werd geraakt.

Twee naastgelegen woningen werden ook ontruimd. In een huis was niemand aanwezig, in een ander huis waren wel twee mensen. Zij zijn elders opgevangen.



Netbeheerder Stedin is ter plaatse om het lek te dichten.