Arrestaties na inval shishalounge Rotterdam

De politie heeft donderdag drie mensen opgepakt bij een inval bij een shishalounge in Rotterdam. Agenten kregen 's middags een anonieme melding over een drugsdeal in de zaak op de Nieuwe Binnenweg en besloten naar binnen te gaan.

In eerste instantie wilde de politie onopvallend onderzoek doen. Agenten hielden de lounge in de gaten en volgden iemand die naar buiten was gekomen. Hij werd op de Brielselaan op Zuid aangehouden.Toen bleek dat hij niets strafbaars had gedaan, viel het arrestatieteam rond middernacht toch maar de shishalounge binnen. Iedereen die binnen was, werd gefouilleerd en de zaak werd doorzocht.De 33-jarige eigenaar uit Rotterdam is opgepakt, omdat in de winkel een zakje heroïne is gevonden. Een 23-jarige bezoeker die de benen probeerde te nemen, is ook aangehouden.Daarnaast is een 44-jarige Rotterdammer gearresteerd vanwege witwassen. Hij had bijna 1900 euro in zijn broekzak zitten en kon niet uitleggen waarom hij zoveel geld op zak had.