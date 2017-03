New Yorkse streetart verrijkt Rotterdam

Straatkunstenaars uit New York strijken dit weekend neer in Rotterdam om een tijdelijk kunstwerk te maken. De streetart komt op slooppanden in de Boezemstraat in Crooswijk.

De gevels waren vrijdagochtend nog helemaal kaal, maar daar komt vanaf zaterdag verandering in. De kunstenaars werken samen met hun Rotterdamse collega's van Rewriters. Ze hebben zo'n 800 vierkante meter tot hun beschikking om vol te kalken.Wat voor kunstwerk het wordt, is nog niet helemaal duidelijk, zegt Daniël Claesens van Rewriters. Maar het wordt waarschijnlijk iets met een boven- en onderwereld. "We beginnen met een hemel en gaan zo verder naar beneden."De Amerikaanse streetartkunstenaars die komen, zijn onderdeel van de Bushwick Collective en zijn oude rotten in het vak. "Het zijn 40'ers en 50'ers. Echt de eerste en tweede generatie", vertelt Claesens.De straatkunstenaars zijn in Rotterdam, omdat ze zijn ingevlogen voor een commerciële klus. Omdat ze ook iets daarnaast wilden doen, namen ze contact op met Rewriters.Claesens: "Ik kreeg een mail met dat ze nog vrije tijd hebben. Toevallig had Havensteder dit pand beschikbaar. We koppelen ze aan een Rotterdamse kunstenaar en dan gaan ze aan de slag."Hoewel het normaal gesproken niet overal is toegestaan om panden onder te spuiten, is dit project volgens Claesens helemaal legaal. "We doen dit in samenspraak met Havensteder, de wijkagent en de deelgemeente."De panden van Havensteder aan de Boezemstraat staan op de lijst om gesloopt te worden. Het is nog onbekend wanneer de sloopkogel door het kunstwerk gaat.Claesens denkt dat het pas rond november zover zal zijn. "Maar we moeten nog maar zien of het dan ook echt gaat gebeuren."