Cel geëist voor bedreigen Aboutaleb en jeugdzorg

Justitie wil dat een 39-jarige Rotterdammer drie maanden de cel ingaat voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Aboutaleb en medewerkers van jeugdzorg.

De man had doodsbedreigingen geuit nadat zijn stiefdochter uit huis was geplaatst. Dat gebeurde, omdat de moeder niet in staat zou zijn het kind op te voeden. Volgens hem heeft jeugdzorg leugens verteld en is het hun schuld dat hij zo boos is geworden.



Heftige mails

Tegenover de rechter erkende hij vrijdag dat het om heftige mails ging. Zo schreef hij aan een gezinsvoogd: "Niet raar opkijken, als ik midden in de nacht voor jouw bedje sta!"



Aboutaleb benaderde hij zogenaamd als ex-militair. "Ik ben een sniper. Ik heb maar één kogeltje nodig." En verderop: "Ik hang de burgemeester op aan de hoogste pilaar van de Erasmusbrug. Ik maak er een foto van en stuur hem naar de Telegraaf."



Gezinsvoogd

De Rotterdammer was ook tijdens de zitting woedend. "Die gezinsvoogd is gevaarlijk. Die hoort daar niet te werken. Ik neem het op voor alle kinderen van Rotterdam."



Hij vertelde dat hij alle instanties had ingeschakeld, om zijn dochter terug te krijgen. "De klachtencommissie, de ombudsman, noem maar op. Ze hadden eerder naar mij moeten luisteren, dan was dit niet gebeurd."



'Ja, maar'

Niet alleen de rechter en de officier van justitie, maar ook zijn eigen advocaat drong er bij de man op aan dat hij zich moet leren beheersen. "Dat 'ja, maar' moet eruit. U heeft hulp nodig", aldus de advocaat.



Justitie vindt dat hij twee jaar lang contact moet houden met de reclassering en dat hij een anti-agressietraining of -therapie moet volgen.



"Ik wil best naar een cursus. Maar zij zijn begonnen. Ze vertelden dat ik financiële problemen heb, terwijl dat helemaal niet waar is. Ik ga er ook voor zorgen dat de medewerkers van jeugdzorg op staande voet worden ontslagen."



De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

Door: Paul Verspeek