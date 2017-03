Met dit liedje gaat O'G3NE naar het songfestival

De meidengroep O'G3NE heeft vrijdagochtend voor het eerst het liedje laten horen waarmee ze hopen het Eurovisiesongfestival in Kiev te winnen. Lights And Shadows is een ode aan hun ernstig zieke moeder.

De meerstemmige powerballad is geschreven door de vader van de zusjes, die zijn geboren in Dordrecht. De zangeressen willen met het nummer anderen een hart onder de riem steken."Iedereen kent wel iemand in de buurt die ziek is en weet hoe je leven ineens op zijn kop kan staan", zei Lisa tijdens de presentatie in Amsterdam. "Dit liedje gaat over de mooie dingen, Lights, en ook de Shadows in het leven."Lisa, Amy en Shelley gaan in mei namens naar Nederland naar Kiev. Ze staan in de tweede halve finale op 11 mei. Als ze bij de laatste tien eindigen, staan ze op 13 mei in de finale.De zusjes werken met een team van veertig mensen aan hun optreden. Ze hebben een eigen regisseur die hun act in Kiev regisseert voor de televisie."We hebben een ontzettende klik met Rolf Meter. Hij heeft ook de videoclip gemaakt en past goed bij ons", zei Shelley.