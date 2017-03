Gio neemt zaterdag beslissing over Elia

Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de stadsderby tegen Sparta 'gewoon' beschikken over Rick Karsdorp. De rechtsback is op tijd hersteld van een lichte blessure. Het is nog niet zeker of Eljero Elia van de partij is. Hij viel evenals Karsdorp geblesseerd uit tegen PSV.

"De inzetbaarheid van Rick is geen probleem. Hij sloot woensdag weer aan", liet Van Bronckhorst vrijdag weten op de wekelijkse persconferentie in De Kuip. "Eljero is nog niet helemaal honderd procent fit. Hij heeft vandaag een deel meegemaakt op de training, maar uiteindelijk moet ik morgen een beslissing nemen of hij fit genoeg is voor zondag."



Stadsderby

Van Bronckhorst noemt het Rotterdamse onderonsje tussen Feyenoord en Sparta een mooie wedstrijd. "Maar het is geen FC Barcelona - Real Madrid, Glasgow Rangers - Celtic of Feyenoord - Ajax", weet de coach van Feyenoord, die als speler natuurlijk veel derby's heeft gespeeld. "Er staat veel op het spel. Niet alleen de punten, maar ook prestige."



Met de zege op PSV heeft Feyenoord uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd. Het gaat voor Van Bronckhorst echter te ver om te zeggen dat de weg naar het kampioenschap open ligt. "We zijn wel op de goede weg. De zege op PSV geeft ons wel heel veel vertrouwen. Het is nu zaak om door te gaan waar we mee bezig zijn", aldus Gio.



Sparta - Feyenoord begint zondag om 12:30 uur en is uiteraard integraal te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag.