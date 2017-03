Noordtunnel dicht voor rampenoefening

De ingang van de Noordtunnel (archieffoto)

De Noordtunnel in de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag in beide richtingen dicht. Er wordt een calamiteitenoefening gedaan met onder meer de brandweer, politie, ambulancediensten en de gemeente Alblasserdam.

De weg wordt om 03.00 uur afgesloten en blijft dicht tot uiterlijk 08.00 uur. Automobilisten kunnen de Brug over de Noord nemen, zegt Rijkswaterstaat.



De verplichte oefening wordt gedaan om te testen of de protocollen bij een incident in de tunnel wel werken en duidelijk zijn. Welke situatie precies wordt nagespeeld, is nog geheim.



Omwonenden van de tunnel kunnen ook iets merken van de oefening. De tunnelluidspreker wordt gebruikt en dit kan in de omgeving te horen zijn.