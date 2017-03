Justitie: Diego waarschijnlijk door geweld omgekomen

De Dordtse jongen Diego is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Zijn 37-jarige vader blijft vastzitten en wordt volgende week voorgeleid, meldde het Openbaar Ministerie.

De tienjarige Diego werd woensdag dood gevonden in een woning. De politie arresteerde daarop de vader van de jongen, maar over de zaak bleef veel onduidelijkheid bestaan Het OM kwam vrijdag met een toelichting: "Uit sectie is gebleken dat de jongen vermoedelijk door geweld om het leven is gekomen."De vader belde volgens het OM woensdagochtend vroeg zelf de politie. Toen agenten arriveerden, was de man de enige persoon in de woning.Het onderzoek naar de dood van de jongen is nog in volle gang. "De vader wordt uitgebreid verhoord, de recherche houdt een buurtonderzoek en spreekt met familieleden en naaste betrokkenen", aldus justitie.Een OM-woordvoerder kan nog niet zeggen of de vader ergens van wordt verdacht. "We hebben het hier over een hele jonge jongen die het leven heeft gelaten en waarbij de vader is aangehouden. Het spreekt voor zich dat we daar met de nodige zorgvuldigheid mee omgaan."Hoewel het nog onduidelijk is of de vader wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn zoon, kreeg de man op sociale media al de volle laag. De tante van Diego deed donderdag een emotionele oproep om verwensingen op Facebook te verwijderen."Hij heeft nog een kindje dat op Facebook zit en het allemaal leest over haar papa", zei de vrouw. "Het is en blijft haar papa." De tante noemde het "te heftig voor woorden" hoe mensen reageren. "Het is heel hard."