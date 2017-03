Dayna Kurtz & Robert Mache (USA) in Live uit Lloyd

De Amerikaanse Dayna Kurtz is weer in Nederland en voor het eerst te gast in Live uit Lloyd. Samen met haar favoriete gitarist Robert Maché van The Continental Drifters doet ze fraaie podia aan de komende week. Maar de eerste klanken deze tour zijn voor Live uit Lloyd.

Een kleine twee jaar na de release van Dayna's comeback albumbrengt singer-songwritereen live album uit dat werd opgenomen tijdens haar laatste tour door Nederland afgelopen jaar. Het land waar Dayna's carrière als eerste echt gestalte kreeg.Oppresenteert ze songs afkomstig uit diverse periodes van haar carrière. De opnames werden opgenomen door engineer Randy Crafton en aan Dayna's zijde is haar inmiddels vaste gitaristte horen.is het eerste deel van een serie live opnames, de komende jaren zullen er naar verwachting meer delen verschijnen.Met haar roots in New Jersey, een lange geschiedenis in New York City, verdeelt Dayna nu haar tijd tussen haar houten cabin aan een rivier in, en haar huis aan een andere rivier in. Hoewel ze een echte Amerikaanse is liggen haar grootste successen in Europa in de theaters en rock clubs in Europese steden als Barcelona en Amsterdam waar ze vaker te zien is dan op de podia in de VS. Ze had een top 10 hit in Nederland met “”. Ze tourde met Richard Thompson, Elvis Costello, Richie Havens, the Blind Boys of Alabama, Dr. John, Rufus Wainright en Mavis Staples.Inspeelt het Amerikaanse duo vijf songs waarvan de eerste vier zijn terug te vinden op het laatste live album. Op zondag 12 maart speeltop, uitverkocht... Het was een eer en een genoegen....

