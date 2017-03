Luidruchtige ganzen in 's-Gravendeel weggehaald

In 's-Gravendeel zullen een hoop mensen de komende tijd weer wat beter slapen. Ganzenfluisterraar Trizin Hof uit Drenthe haalde vrijdag tien ganzen op.

De boeddhist wil zoveel mogelijk ganzen redden die overlast in woonwijken veroorzaken. Daarom kwam hij vrijdag met een team van zes mensen de herriemakers ophalen.



De ganzen worden ondergebracht in het Ganzenhof van stichting Akka's Ganzenparadijs in Drenthe. Inmiddels leven daar zo'n tweehonderd ganzen die anders zouden zijn vergast of verkocht aan kinderboerderijen.



Trizin Hof wil ze een beter leven geven en gaat de ganzen op termijn herplaatsen bij particulieren die goed voor de vogels zorgen. "Wij blijven eigenaar van de beesten en zullen erop toezien dat de dieren het goed hebben."