Aandacht voor overlijden Verstraete in Luxor Theater

theater

Bij de Musicals in Concert wordt vrijdagavond in het Luxor Theater in Rotterdam stilgestaan bij het overlijden van Guus Verstraete. De regisseur van onder meer Bassie en Adriaan, Wedden Dat, de Soundmixshow en Mooi weer de Leeuw stierf onverwachts op 69-jarige leeftijd.

"In totale verbijstering laat de familie weten dat Guus Verstraete vanochtend vroeg op 69-jarige leeftijd is overleden. Guus werd eerder deze week opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen", lieten de nabestaanden van Verstraete vrijdag weten.



Verstraete had een indrukwekkende staat van dienst. Hij maakte televisiehits als Ron's Honeymoon Quiz en Wie Ben ik. Ook regisseerde Verstraete herhaaldelijk het Nationaal Songfestival en maakte hij vele theaterproducties.