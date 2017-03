Klassieke BMW 'ontsnapt' uit milieuzone

De BMW (Foto: Stichting Rotterdamse Klassiekers)

Een 'jarige' BMW kan na een jaar in een Rotterdamse parkeergarage weer de weg op. Het voertuig is om middernacht veertig jaar oud en mag daarom weer rijden in de milieuzone.





Om middernacht stappen ze in de auto om een ritje te maken. "De bestemming is: de stad uit", zegt een woordvoerder van de stichting. "Daarna gaat de auto weer terug naar de oude plek tot de eigenaar terug is van vakantie." De eigenaar van de klassieke wagen moest het voertuig een jaar geleden noodgedwongen onderbrengen in een stalling. Hij riskeerde anders een boete voor het rijden in de milieuzone.De 'verjaardag' van de auto is voor de leden van Stichting Rotterdamse Klassiekers, bepaald geen fans van de huidige milieuzone , dan ook reden voor een feestje.Om middernacht stappen ze in de auto om een ritje te maken. "De bestemming is: de stad uit", zegt een woordvoerder van de stichting. "Daarna gaat de auto weer terug naar de oude plek tot de eigenaar terug is van vakantie."