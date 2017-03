Veel belangstelling voor 'belastinghulp' Hoogvliet

Vrijwilligers helpen honderden mensen met belastingaangifte

Een groep van zes tot tien vrijwilligers staat weer klaar om mensen te helpen bij het doen van belastingaangifte. In de bibliotheek in Hoogvliet is het een komen en gaan van gegadigden.

Aad Mostert van de vrijwilligersgroep: "Een hoop mensen hebben toch problemen met die belastingformulieren. Wij trachten ze te helpen en dat waarderen ze ook".



De groep vrijwilligers helpt niet alleen inwoners uit Hoogvliet, maar ook mensen uit onder meer Pernis, Abbenbroek, Rhoon en Portugaal.



Vaste klanten

Mostert:"Wij hebben nu zo'n 450 klanten. Ieder jaar bellen ze weer om te vragen wanneer ze weer kunnen komen."



Het is de twaalfde keer dat vrijwilligers met kennis van belastingzaken hun diensten aanbieden."Twintig procent van de mensen die wij helpen is nieuw", zegt Aad Mostert. "Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die ons ontvallen".



Onder de groep die gebruik maakt van de hulp bevinden zich veel ouderen en mensen

met een licht verstandelijke beperking.



Geen computer

Mostert:" Er zijn nog veel mensen die geen computer of internet hebben. En die

moeten toch allemaal geholpen worden".



De vrijwilligers zijn aangesloten bij de HUBA, wat staat voor Hulp Bij Belastingaangifte.