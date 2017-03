Hoogvlieters boos over bomenkap

Verontwaardiging in Hoogvliet om de kap van een groot aantal bomen aan de Kruisnetlaan. De gemeente is bezig met het uitdunnen van het bosplantsoen, maar veel omwonenden vinden dat veel te veel bomen worden omgezaagd.



Takkenbossen en boomstammen liggen opgestapeld langs de Kruisnetlaan. Het gaat Hoogvlieter Jan Koopmans, ooit nog deelgemeenteraadslid, aan het hart. "Vooral omdat het niet voor het eerst is dat er flink wordt gekapt in Hoogvliet. Bij de verbreding van de A15 en voor de aanleg van een restwarmteproject zijn nog maar kort geleden ook veel bomen gesneuveld. Het zou fijn zijn als de gemeente daar rekening mee zou houden."



"Er is al zo weinig groen hier in de buurt", vindt een dame die haar hond uitlaat langs de Kruisnetlaan. Ook mensen van de manege even verderop betreuren het uitdunnen van het groen. "Dit was echt een natuurgebied, maar er blijft zo steeds minder van over."



De gemeente heeft vrijdag een schouw uitgevoerd om te kijken of de werkzaamheden wel aansluiten bij de plannen. "We gaan er vanuit van wel, gezien de goede ervaringen die we met de aannemer hebben die voor ons het werk heeft gedaan", zegt een woordvoerder. "Maar vanwege alle klachten van omwonenden hebben we besloten tot en extra onderzoek."



De gemeente geeft ook aan dat er weliswaar dit najaar is gecommuniceerd over de uitdunning van het bosplantsoen, maar dat het beter was geweest om bewoners ook nu het kappen is begonnen daar nog over in te lichten.