Nieuwe onrust over komst crematorium Prinsenland

De mogelijke komst van een crematorium zorgt voor onrust in Rotterdam-Prinsenland. Buurtbewoners vrezen voor de gevolgen van de plannen waarbij straten in de wijk zouden worden verbreed. Ook dreigt het Prinsenpark te worden aangetast.

Een uitvaartondernemer wil op de begraafplaats Oud-Kralingen een crematorium beginnen. De omliggende wijk Prinsenland telt veel smalle straten. Bewoners vrezen daarom dat bezoekers van crematies verkeersoverlast zullen veroorzaken.''Uit een recent onderzoek van de gemeente is dat ook gebleken. Daarin staat dat verkeersproblemen worden verwacht door rouwstoeten en bezoekers'', zegt Vanessa Kievit van de gebiedscommissie Prins-Alexander.In de plannen die nu voorliggen bij wethouder Schneider staat onder meer dat drie straten moeten worden verbreed om de overlast terug te dringen. ''Maar brede wegen zijn in strijd met het kleinschalige karakter van de wijk'', vindt Kievit.Ook zou er mogelijk een ontsluitingsweg van het crematorium naar het Prinsenpark nodig zijn.Wethouder Schneider moet volgende week een besluit nemen over de omgevingsvergunning, waarbij de gevolgen voor omwonenden worden meegewogen.In de zomer van 2016 hebben omwonenden al duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Schneider.