'Man beschiet woning in Rotterdam-Delfshaven'

Een man heeft donderdag volgens getuigen geschoten op een huis aan de Baloeranstraat in Rotterdam-Delfshaven. Daarna sloeg de vermeende schutter in een auto op de vlucht.

Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de schietpartij, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of inderdaad een woning is beschoten: er zijn nog geen hulzen of inslagen gevonden.De politie heeft al wel een persoon opgepakt die wordt verdacht van 'betrokkenheid bij het incident'. De verdachte werd aangehouden voor een woning in de straat.