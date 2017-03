Rijnmond Staat Stil met Nasrdin Dchar

De poster voor zijn nieuwste voorstelling DAD hangt overal in de stad: 9, 10 en 11 maart speelt Nasrdin Dchar in de Rotterdamse Schouwburg. Een gedeeltelijke thuiswedstrijd, voor de acteur die is "getogen in Brabant, maar gevormd in Rotterdam."

Nasrdin Dchar is inmiddels een gevierd acteur, maar dat ging niet vanzelf. Hij doet wel auditie voor de toneelschool, maar wordt afgewezen. Hij gaat vervolgens naar de Hogeschool Rotterdam en blijft ernaast acteren. Nasrdin Dchar knokt zich een weg naar steeds grotere podia en films, en met resultaat: hij wint in 2010 een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Rabat.De toespraak die hij afsteekt bij de aanvaarding van het beeld haalt alle journaals. Met een bevlogenheid die we tot dan toe niet van hem kennen, heeft hij het over "de angst van Nederland." Hij verwijst naar toenmalig minister Verhagen, die de vrees voor buitenlanders heel begrijpelijk vond."Nou, meneer Verhagen (...) ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed, ik ben een moslim en ik heb eenGouden Kalf in mijn handen! Dus wees maar fokking bang!"Het is zijn doorbraak naar een groter publiek, niet alleen als acteur, maar ook als activist. In 2016 is Nasrdin Dchar een van de initiatiefnemers van Ieder1, een organisatie die een positief geluid wil laten horen in tijden van polarisering en negativisme.Het is moeilijk om Nasrdin Dchar te interviewen, zonder dat zijn zorgen over de maatschappij ter sprake komen. Maar maker Hans Fledderus heeft nóg een goede reden: hij komt Nasrdin met enige regelmaat tegen bij het kinderdagverblijf in Rotterdam waar hun kinderen samen op zitten.En ja, als Nasrdin dan DAD maakt, een voorstelling die nota bene gaat over vaderschap, is het de hoogste tijd voor een uitgebreid en persoonlijk gesprek.