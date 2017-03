Makkelie fluit derby: 'Prachtige wedstrijd'

Danny Makkelie in FC Rijnmond

Danny Makkelie is van mening dat scheidsrechters 'gewoon' over hun vak mogen praten. Om die reden schoof de arbiter uit Dordrecht vrijdag aan in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "De KNVB vindt het goed. We zijn oud en wijs genoeg om te weten wat we wel en niet kunnen doen", zegt Makkelie.

De Dordtenaar moet zondag de Rotterdamse confrontatie tussen Sparta en Feyenoord in goede banen zien te leiden. "Voor scheidsrechters is dit ook een derby en niet één van de 34 wedstrijden. Het zijn voor ons prachtige wedstrijden", vervolgt Makkelie, die zich goed heeft ingelezen over het duel. "Je neemt bijvoorbeeld mee welke spelers er meedoen en wat er in voorgaande wedstrijden is gebeurd. Dan ben je niet bevooroordeeld, maar wel voorbereid."



Technologie

Uiteraard ging het in het praatprogramma ook over het winnende doelpunt van Feyenoord afgelopen zondag tegen PSV. Het doelpunt werd goedgekeurd met behulp van doellijntechnologie. "Het heeft bewezen dat we technologie nodig hebben. Er is de afgelopen weken een aantal beslissingen gevallen die niet zouden gevallen zijn als er geen doellijntechnologie of video-scheidsrechter was. Dat is een groot winstpunt."



Makkelie fluit regelmatig wedstrijden van Feyenoord, maar hoopt eind april wederom in De Kuip te staan als de bekerfinale wordt gespeeld. "Uiteraard zijn er meer collega's die aangesteld kunnen worden. Ik heb een kwartfinale gehad en geen halve finale, dus dat biedt perspectief voor de finale. Het is spannend", aldus de scheidsrechter.