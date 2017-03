'Turkse minister naar Hoogvliet voor campagne'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt waarschijnlijk naar de Rotterdam om campagne te voeren voor een referendum in zijn thuisland. Mevlüt Cavusoglu zal hier mogelijk meer dan duizend mensen toespreken.

De minister komt op 11 maart naar de regio, zei Mustafa Aslan van de Unie van Europees Turkse Democraten bij het radioprogramma Nieuws en Co. Aslan is betrokken bij de campagne rond het Turkse referendum.Cavusoglu zal zijn publiek oproepen 'ja' te stemmen bij de volksraadpleging over het uitbreiden van de macht van president Recep Tayyip Erdogan. Het is volgens Aslan nog onduidelijk waar in de regio de bijeenkomst zal plaatsvinden."We zijn bezig met een aantal zalen. Zodra het duidelijk is, wordt dat bekendgemaakt op de campagnepagina's van de ja-zeggers", zei Aslan. "Het is een grote zaal waarbij we honderden mensen verwachten, of zelfs boven de duizend."Volgens de AK Partij van president Erdogan is de knoop over de locatie al doorgehakt. De partij meldt op Facebook dat de bijeenkomst met Cavusoglu plaatsvindt in partycentrum Park De Heerlijkheid in Hoogvliet. De uitbater van het centrum bevestigt dat In Europa wonen veel Turkse burgers die ook bij verkiezingen in hun moederland een stem mogen uitbrengen. Turkse ministers die naar campagnebijeenkomsten in de Europese Unie willen, worden echter niet overal met open armen onthaald.Zo liet het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond weten de geplande campagnebijeenkomst 'ongewenst' te vinden. Ook Leefbaar Rotterdam denkt er zo over Eerder klonken al vergelijkbare geluiden in andere EU-landen.Zo haalden Duitse steden eerder al een streep door geplande bijeenkomsten met Turkse bewindspersonen. Ook de Oostenrijkse regering liet onlangs weten geen behoefte te hebben aan een campagnebezoek van Erdogan.De Turken stemmen in april over de vraag of hun land een zogeheten presidentieel systeem moet krijgen. Erdogan zou dan als president fors meer bevoegdheden krijgen, terwijl het premierschap juist wordt afgeschaft.In Rotterdam wonen de nodige sympathisanten van de Turkse leider. Zij lieten eind vorig jaar nog van zich horen tijdens een betoging in Rotterdam-Zuid. Turkse Nederlanders noemden Erdogan een 'wereldleider' en iemand die terreur hard aanpakt.