Protestschilder draait op voor kosten actie Tour de France

Een activist moet bijna tienduizend euro betalen na het bekladden van een straat in Capelle aan den IJssel. Hij schreef met verf op de weg waar deelnemers aan de Tour de France overheen zouden rijden.

De man kalkte in juli 2015 teksten als 'Free Maluku' en 'RMS' op het parcours van het wielertoernooi in de Abram van Rijckevorselweg. Dat leidde tot veel problemen, onder meer omdat door de gladde verfplekken het risico ontstond van een valpartij.De teksten werden daarom met spoed van het weggedek verwijderd. De herstelkosten van 9730 euro werden door de gemeente verhaald op de man, die daarop tevergeefs bezwaar aantekende bij de rechter."Het beroep van de man is op alle punten ongegrond verklaard", meldde Handhaving Capelle vrijdag. Met de uitspraak van de rechter op zak kan de gemeente alsnog de herstelkosten innen.