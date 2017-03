'Campagnebezoek Turkse minister bizar en ongewenst'

In de Rotterdamse en Nederlandse politiek klinkt kritiek op de geplande aanwezigheid van een Turkse minister bij een campagnebijeenkomst in de regio Rotterdam. Leefbaar Rotterdam liet vrijdagavond weten de komst van Mevlüt Cavusoglu 'ongewenst' te vinden.

"We vinden de lange arm van Turkije al langer ongewenst", zei raadslid Tanya Hoogwerf. "Die heeft in onze ogen een negatieve invloed op de integratie van Turkse Rotterdammers."Hoogwerf noemt het 'bizar dat een bewindspersoon uit Turkije hier campagne gaat voeren voor een verslechtering van de mensenrechten in Turkije'. Ze heeft er vertrouwen in dat burgemeester Ahmed Aboutaleb 'hier met een kritische houding naar zal kijken'.Ook de Nederlandse regering is niet blij met de geplande bijeenkomst , waarop minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zal pleiten voor een ja-stem bij een referendum in Turkije dat president Erdogan meer macht moet geven."Wij achten dit niet gewenst en zullen dit overbrengen aan de Turkse regering", liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Turkse autoriteiten reageerden eerder geërgerd toen andere EU-landen met vergelijkbare kritiek kwamen.Burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten het standpunt van de regering te delen. Het Rotterdamse gemeentebestuur houdt de komende dagen 'nauw contact' met het kabinet.