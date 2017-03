Rel rond Turkse bijeenkomst overvalt partycentrum Hoogvliet

De uitbater van partycentrum de Heerlijkheid in Rotterdam-Hoogvliet bevond zich vrijdag plots in het middelpunt van een internationale rel. De Nederlandse regering keerde zich tegen een Turkse campagnebijeenkomst die in het centrum wordt gehouden.

Op de bijeenkomst komt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tegenover Turkse Nederlanders pleiten voor een ja-stem bij een referendum in zijn moederland. Dat ging tegen het zere been van Leefbaar Rotterdam én premier Mark Rutte.Exploitant Erol Poyraz van de Heerlijkheid bevestigt woensdag te zijn benaderd door de organisatoren van de bijeenkomst. "Dat de minister zou komen, werd er toen ook al bijgezegd", stelt hij. "Ze hebben vijfhonderd stoelen besteld."Poyraz benadrukt geen problemen te willen rond het terrein van zijn bedrijf. Hij heeft daarover inmiddels contact gehad met de gemeente Rotterdam. De exploitant maakt zich onder meer zorgen over de mogelijke gevolgen voor de veiligheid.Het is de vraag of de bijeenkomst in de huidige vorm kan doorgaan. Premier Mark Rutte stelde vrijdag dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen.