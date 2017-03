Ook CIDI waarschuwt voor Palestijnse conferentie Rotterdam

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat de regering een streep haalt door de geplande conferentie Palestinians in Europe in Rotterdam. De organisatoren hebben volgens het CIDI banden met de extremistische Hamasbeweging.

Eerder drong ook Leefbaar Rotterdam al aan op het verbieden van de bijeenkomst. Ook die partij verwees naar de vermeende banden met Hamas. Een motie om een streep te halen door de conferentie, haalde het uiteindelijk niet in de gemeenteraad Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei vorige week de conferentie op 15 april in De Doelen niet te willen verbieden. Hij zei dat een verbod indruist tegen de grondwet en de vrijheid van meningsuiting.Het CIDI zegt sympathie te hebben voor de Palestijnen en de vrijheid van meningsuiting hoog te achten. "De vrijheden zijn echter niet onbegrensd. De veiligheid moet niet in het geding komen", aldus de organisatie.