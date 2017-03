Erasmusbrug weer open na storing slagbomen

Een storing heeft vrijdagavond geleid tot files op de Erasmusbrug in Rotterdam. De slagbomen aan beide kanten van de brug weigerden dienst. Even na één uur zaterdagnacht waren de problemen verholpen.

Tijdens de storing, die zo'n vier uur duurde, heeft de gemeente monteurs en verkeersregelaars ingezet.Automobilisten deden op Twitter hun beklag over de situatie. "I want to go home'', schreef raadslid Peggy Wijntuin, die zelf belandde in de file.[Tweet: https://twitter.com/clairetetteroo/status/837756130742972421