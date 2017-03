File op Erasmusbrug door defecte slagbomen

Een storing heeft vrijdagavond geleid tot files op de Erasmusbrug in Rotterdam. De slagbomen aan beide kanten van de brug weigeren dienst.

De gemeente laat weten dat monteurs en verkeersregelaars zijn ingezet. Automobilisten krijgen het advies voorlopig om te rijden.Automobilisten doen op Twitter hun beklag over de situatie. "I want to go home'', schreef raadslid Peggy Wijntuin, die zelf belandde in de file.