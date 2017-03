Verkeerscontrole in de Botlek: negen auto's afgepakt

Politie en belastingdienst controleren automobilisten (Foto: Politie)

Negen auto's zijn vrijdag in beslag genomen bij een verkeerscontrole in de Botlek. De eigenaren hadden bijvoorbeeld nog een openstaande belastingschuld.

Motorrijders van de politie haalde tussen 09.30 en 14.30 uur gericht voertuigen van de A15. Dat gebeurde als kentekens interessante meldingen hadden opgeleverd, meldt de politie.



Niet alleen automobilisten werden gecontroleerd. Zo werd een vrachtwagenchauffeur aan de kant gezet omdat zijn lading te hoog uitstak.



De man bleek onder meer een motorfiets te vervoeren die mogelijk was gestolen. De politie onderzoekt nog of dat daadwerkelijk het geval was.