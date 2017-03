Man neergestoken door berovers in Rotterdam

Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

Een 19-jarige man uit Rotterdam is zaterdagochtend vroeg neergestoken. De steekpartij vond plaats in de buurt van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam na een mislukte beroving.

De man kwam rond 05.00 uur een eetgelegenheid binnen met een steekwond in zijn buik. Mensen in de zaak belden de politie, maar het slachtoffer ging er alweer vandoor voordat de politie er was.



Toen agenten hem gingen zoeken, bleek hij op eigen houtje naar het ziekenhuis te zijn gegaan.



De man zegt dat hij is gestoken toen hij werd beroofd. Een man en een vrouw eisten geld van hem, maar toen hij dat niet kon geven werd hij neergestoken. De man ligt nog in het ziekenhuis.