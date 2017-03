Rutte voert campagne met erwtensoep in Barendrecht

Premier Mark Rutte reist zaterdagmiddag af naar Barendrecht om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD-leider zal in winkelcentrum Carnisse Veste praten met winkelende mensen.

Rutte krijgt steun van lokale VVD-politici en vrijwilligers. Die staan met erwtensoep klaar om mensen die een vraag hebben te ontvangen.De VVD-afvaardiging is van 13.00 uur tot 16.00 uur in Barendrecht. Rutte is er van 14.00 uur tot 15.00 uur.De minister-president kwam afgelopen tijd vaker naar de regio Rijnmond vanwege de campagnestrijd. In oktober trapte hij de VVD-campagne 'Zeker Nederland' af in Spijkenisse Ook daar ging hij in gesprek met voorbijgangers. Hij kondigde toen al aan "geen toespraken te houden, maar te luisteren".Nederland mag op 15 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.