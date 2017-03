7200 lachgaspatronen gevonden in Gorinchem

Foto: Wijkagent Gijsbers (Instagram)

Agenten in Gorinchem hebben vrijdagavond 7200 lachgaspatronen in beslag genomen. De patronen, die worden gebruikt als drugs, werden gevonden in een bestelbus op de Wolpherensedijk.





Een week geleden was het ook al raak in



High

De patronen zijn populair onder jongeren, die ze gebruiken om er high van te worden. Langdurig gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid.



In de groothandel zijn de patronen voor slagroomspuiten legaal te koop. Het verkopen van grote partijen voor drugsgebruik is verboden. De patronen lagen verpakt in dozen. De eigenaar kon niet vertellen of hij die legaal had verkregen. De politie heeft de spullen daarom meegenomen.Een week geleden was het ook al raak in Capelle aan den IJssel . Toen werden 3600 lachgaspatronen gevonden bij een man die ze verkocht vanuit zijn auto. Hij heeft een boete gekregen en de patronen zijn ingenomen.De patronen zijn populair onder jongeren, die ze gebruiken om er high van te worden. Langdurig gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid.In de groothandel zijn de patronen voor slagroomspuiten legaal te koop. Het verkopen van grote partijen voor drugsgebruik is verboden.