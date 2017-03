Autodief vast na achtervolging door Rotterdam

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 56-jarige Rotterdammer is vrijdagavond na een achtervolging opgepakt, omdat hij een vrouw van haar auto had beroofd. Hij bedreigde haar met een wapen bij het Kralingse Bos in Rotterdam en eiste dat zij haar auto aan hem meegaf.

De vrouw belde rond 20.00 uur de politie over het voorval op de Kralingse Plaslaan. Agenten die in de buurt waren, zagen de auto al snel rijden en gaven de bestuurder een stopteken op de hoek van de Bosdreef en de Boszoom.



Achtervolging

De automobilist was nog niet van plan zich gewonnen te geven. Hij gaf plankgas en reed door rood.



Na een achtervolging door Hillegersberg verloor de man op de Molenlaan de macht over het stuur. Hij kwam op de stoep tot stilstand en wilde te voet verder vluchten. Toen agenten hun wapen trokken, gaf de man zich toch over.



Wapens

De verdachte had een mes en een stroomstootwapen op zak. De wapens zijn in beslag genomen.