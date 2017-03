Schilder valt van steiger bij jachtbouwer Oceanco

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Bij scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam is zaterdagochtend een schilder gewond geraakt. Hij zakte door een steiger en is naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.





Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk hoefde het slachtoffer niet hiermee vervoerd te worden.



De 34-jarige Griek was nog aanspreekbaar toen hij met de ambulance werd weggebracht. Het is onbekend wat voor verwondingen hij heeft.