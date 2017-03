Lijk gevonden in vrachtwagen in Rotterdam

Foto: MediaTV

De politie heeft zaterdag op de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-Noord het lichaam van een dode vrachtwagenchauffeur gevonden. De man lag in een truck. Hij is een natuurlijke dood gestorven, zegt de politie.

Volgens een woordvoerder gaat het om een buitenlandse man. Meer kan ze niet zeggen, omdat zijn familie nog niet is ingelicht.



Een schouwarts heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Hij blijkt niet om het leven te zijn gekomen door een misdrijf. Wat hem wel fataal is geworden, is nog onduidelijk.