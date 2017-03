Gorinchems Caribabad dicht vanwege uitgevallen pompen

Het Caribabad in Gorinchem is zaterdag de hele dag dicht. De pompen van het zwembad hebben afgelopen nacht hun werk niet gedaan, waardoor de kwaliteit van het water niet goed genoeg is om in te zwemmen.

"Wij zijn onaangenaam verrast door het uitvallen van de installaties en gaan vandaag aan de slag om de problemen op te lossen", schrijft de leiding van het bad op de website.



Hoewel de pompen het inmiddels weer doen, blijft het zwembad dicht. Zondag zijn zwemliefhebbers weer welkom.