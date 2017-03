Politie arresteert mannen met nepvuurwapen

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Twee mannen en een vrouw zijn vrijdagavond opgepakt in Rotterdam na een uit de hand gelopen ruzie. De mannen zouden iemand bedreigd hebben met een vuurwapen en de vrouw hinderde de politie bij de aanhouding.

Agenten werden kort voor middernacht gebeld vanwege de ruzie op het Weenapad bij Rotterdam Centraal. Toen zij aankwamen, renden de verdachten weg.



De politie zag dat een van hen in zijn vlucht iets verstopte onder een auto in de Coolsestraat. Het bleek om een nepvuurwapen te gaan dat niet van echt te onderscheiden was.



De mannen van 18 en 19 jaar zijn aangehouden. De 18-jarige vrouw moest ook mee naar het bureau, omdat zij niet wilde meewerken met de politie.