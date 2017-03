Rutte wil komst Turkse minister via rechter verbieden

Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om juridische stappen te nemen tegen Turkse politici die in Nederland campagne willen voeren. Dat heeft premier Mark Rutte zaterdag gezegd tegen RTV Rijnmond. Het kabinet hoopt op die manier een bijeenkomst in Rotterdam te voorkomen.

Rutte reageerde op het nieuws dat sinds vrijdag de gemoederen bezighoudt. Toen werd bekend dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken op 11 maart naar Rotterdam-Hoogvliet wil komen . Hij wil campagne voeren voor een referendum in Turkije op 16 april.Het referendum is bedoeld om een nieuwe grondwet goedgekeurd te krijgen. Als dat lukt, krijgt president Recep Tayyip Erdogan meer macht dan het parlement.Minister Mevlüt Cavusoglu is van plan om op een campagnebijeenkomst in partycentrum de Heerlijkheid in Hoogvliet Turkse Nederlanders op te roepen 'voor' te stemmen Rutte liet daarop weten dat hij de Nederlandse publieke ruimte niet de plek vindt voor politieke campagnes uit andere landen. Ook Leefbaar Rotterdam is fel tegen de komst van Turkse politici.Dat zette weer kwaad bloed in Turkije . Minister Cavusoglu zei zaterdag: "Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers."Rutte wil daarom nu kijken of de komst via de rechter kan worden verboden. Hij heeft zaterdag contact gehad met burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof.Vicepremier Lodewijk Asscher schaarde zich zaterdag achter hem. Hij noemde het net als Rutte "echt fout" dat Cavusoglu het heeft over 'onze staatsburgers' als hij praat over Turkse Nederlanders. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", zei Asscher bij het Radio 1-programma Kamerbreed.