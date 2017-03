Spectaculaire onbekende zwemsport in Dordrecht

De Dordtse Reddingsbrigade heeft dit weekend de handen vol aan het organiseren van het Internationale LifeSaving Event. Twee dagen lang worden in het zwembad aan de Sportboulevard in Dordrecht spectaculaire onderdelen gezwommen door nationale en internationale jeugd, volwassenen en de zogenaamde masters.

De Lifesaving sport is een voor veel mensen een onbekende sport. Het is afgeleid van het echte reddingswerk. De onderdelen bevatten combinaties van techniek, tactiek, kracht en snelheid.Tijdens dit weekend zijn er zes individuele onderdelen en drie teamonderdelen. Die bestaan onder meer uit hinderniszwemmen, popduiken en vervoeren, de pop aanklikken, onder water zwemmen en de pop oppakken en vervoeren."De verschillende onderdelen zijn leuk en er zijn ook risico's. Bijvoorbeeld dat je de pop niet goed aanklikt, dan zwem je zonder pop en word je gediskwalificeerd", zegt Jacqueline Reijerink."Juist dat spannende van een pop opduiken, meenemen en onder een hekje doorzwemmen, maakt het zo leuk."Sommige onderdelen worden met zwemvliezen uitgevoerd. De sport bestaat uit wedstrijdonderdelen in het zwembad ('pool events') en op het strand en in de zee ('ocean events').De wedstrijdploeg van de Dordtse Reddingsbrigade levert regelmatig goede zwemmers aan de nationale selectie en nam ook deel aan het WK dat in 2016 in Eindhoven en in Noordwijk plaatsvond.Bij nationale en internationale wedstrijden worden vaak meerdere podiumplaatsen behaald.