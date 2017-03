Wandelaars vinden lijkkist in de bosjes

Wandelaars keken zaterdagmiddag vreemd op. Tijdens een van hun wandeltochten zagen ze een lijkkist in de bosjes liggen in Rotterdam-IJsselmonde.

Omdat ze dat op zijn minst wat vreemd vonden, belden ze de politie. Agenten die een kijkje kwamen nemen, deden de kist open en vonden -naar eigen zeggen- gelukkig niks.De lege kist is meegenomen naar het bureau. Onduidelijk is wat ermee gebeurt en waarom en door wie de kist in de bosjes is gegooid.