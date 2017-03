Kongolo: 'Aanvallend gaat het steeds beter'

Terence Kongolo - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Van origine is Terence Kongolo een centrale verdediger, maar de speler van Feyenoord maakt door het goede spel van Jan-Arie van der Heijden voornamelijk zijn minuten als linksback. Naar eigen zeggen boekt Kongolo op die positie steeds meer vooruitgang.

"Je weet wat je verdedigende kwaliteiten zijn. Aanvallend is dat natuurlijk anders, maar het gaat steeds beter. Je moet iedere training eraan werken. Afgelopen zondag ging het lekker in de combinatie met Eljero", doelt Kongolo op de 2-1 overwinning in de wedstrijd tegen PSV, waarin hij met een assist op Jens Toornstra belangrijk was bij het openingsdoelpunt.



Volgens de 23-jarige verdediger moet Feyenoord iedere wedstrijd spelen zoals het in het duel met de Eindhovenaren begon. "We zakten weg als team. De volgende keer moeten we de hele wedstrijd zo spelen. Dat kost kracht, maar ik denk dat we het kunnen belopen. We trainen iedere week om nog fitter te worden."



De volgende wedstrijd die de tweevoudig international met Feyenoord speelt is zondag tegen Sparta. "Een stadsderby is toch wel speciaal. Ik denk dat beide teams er vol voor willen gaan. Sparta hoopt natuurlijk in de eredivisie te blijven en wij hebben de punten ook keihard nodig", aldus Kongolo.