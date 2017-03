Tiener opgepakt voor gewapende overval

Agenten hebben in Rotterdam-Zuid een jongen van 15 opgepakt, omdat hij een tankstation zou hebben overvallen. Dat gebeurde zaterdagavond aan de Vaanweg.

Een medewerker van het tankstation was aan het stofzuigen toen er plotseling een gemaskerde man met een mes voor haar stond. De man eiste geld.



De medewerker is daarop naar het veilige gedeelte achter in de winkel gevlucht, zodat de overvaller haar niet meer kon bereiken. Daar heeft ze de politie gebeld.



De dader is het tankstation uitgevlucht, maar een paar minuten laten konden agenten iemand oppakken die aan het signalement voldeed. Het is een 15-jarige jongen uit Rhoon.