Praat mee over Sparta - Feyenoord

Sparta - Feyenoord

Na ruim zeven jaar staat vanmiddag de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord weer op het programma op Het Kasteel. De laatste stadsderby op Spangen in competitieverband eindigde in een 2-1 overwinning voor Sparta. Eerder dit seizoen was Feyenoord in De Kuip nog met 6-1 te sterk.

Sparta-trainer Alex Pastoor kiest voor een verrassende aanvalslinie in de confrontatie met de stadsgenoot. Mathias Pogba begint voor het eerst dit seizoen in de basis en krijgt naast zich gezelschap van Craig Goodwin en oud-Feyenoorder Jerson Cabral.



Feyenoord speelt in Rotterdam-West in dezelfde opstelling als in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen PSV. Dat betekent dat aanvoerder Dirk Kuyt wederom op de bank begint. Eljero Elia is fit genoeg bevonden om vanaf het eerste fluitsignaal te starten.



Sparta - Feyenoord begint om 12:30 uur en is uiteraard rechtstreeks te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het verslag is in handen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.