Voorbijgangers vinden slang op straat in Rotterdam

Foto: MediaTV

Aan de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam-Zuid is zondagochtend een slang gevonden. De dierenambulance heeft het dier opgehaald.

In eerste instantie dachten de vinders dat de slang dood was, maar hij blijkt nog in leven. Het is onbekend hoe de slang op straat terecht is gekomen.



Het is een bruine slang met vlekjes. Volgens Peter van Baarle van de dierenambulance gaat het om een koningspython. "Dat is een wurgslang, maar totaal ongevaarlijk voor de mens. Ik acht de kans groot dat het dier ontsnapt is", zegt hij zondag.