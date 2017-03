Stille tocht voor Diego in Dordrecht

In Dordrecht is zondagmiddag de stille tocht voor de overleden Diego. Deelnemers lopen onder meer langs de school en het huis van de 10-jarige jongen.

Het startpunt is de parkeerplaats bij de Weeskinderendijk. Daar wordt om 15.00 uur verzameld. De stoet vertrekt om 16.00 uur.De familie verwacht 2.000 deelnemers. Iedereen wordt opgeroepen rode en witte ballonnen mee te nemen, omdat Diego een groot Feyenoordfan was.Diego werd woensdag dood gevonden in een huis aan de Jan Vethkade in de wijk Krispijn. De politie arresteerde daarop zijn vader, maar het is nog onduidelijk waar de man van wordt verdacht