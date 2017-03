Dit is de nieuwste streetart van Rotterdam

Meerdere panden aan de Boezemstraat in Rotterdam-Crooswijk zijn dit weekend omgetoverd tot kunstwerken. Straatartiesten uit New York hebben de slooppanden onder handen genomen.

De kunstenaars gingen zaterdag aan de slag om het lege vlak van 800 vierkante meter te beschilderen. Ze werken samen met hun Rotterdamse collega's van Rewriters.De Amerikanen zijn lid van het New Yorkse Bushwick Collective uit Brooklyn. Daar staan ze bekend om hun kleurige tekeningen.De panden zijn beschikbaar gesteld door woningcorporatie Havensteder. Ze worden binnenkort gesloopt, maar wanneer precies is nog onbekend. Tot die tijd is de streetart die dit weekend is gemaakt te zien.