Sparta wint stadsderby van Feyenoord: 1-0

Sparta - Feyenoord (Foto: ANP)

Sparta heeft zondag de Rotterdamse derby gewonnen van Feyenoord. Op het eigen Kasteel waren de Rotterdammers van West met 1-0 te sterk voor de koploper van de eredivisie. Mathias Pogba kroonde zich tot matchwinner door al in de eerste minuut het winnende doelpunt te maken. Het is de tweede nederlaag dit seizoen voor Feyenoord.

De verrassende keuze van Sparta-trainer Alex Pastoor om voor het eerst dit seizoen te beginnen met Mathias Pogba bleek al na slechts 47 seconden een succesvolle keuze. De spits - die tot dan toe alleen nog maar invalbeurten maakte - kopte via de grond binnen uit een goed aangesneden voorzet die kwam van oud-Feyenoorder Jerson Cabral: 1-0.



Sparta wervelend

Feyenoord kwam er lang niet aan te pas tegen het wervelende Sparta. Van een intensieve jacht op de gelijkmaker was dan ook weinig sprake. Pas na een kwartier was het eerste wapenfeit van de bezoekers een feit. Een hard schot van Tonny Vilhena werd gekeerd door keeper Roy Kortsmit, waarna de rebound niet was besteed aan Jens Toornstra.



Halverwege de eerste helft voerde Sparta de druk weer op. Het resulteerde in goede mogelijkheden voor de thuisploeg. Eerst schoot Ryan Sanusi op de vuisten van doelman Brad Jones en even later schoot Cabral gevaarlijk naast het doel van de Australiër. Speldenprikjes van het gehavende Feyenoord - dat Terence Kongolo na bijna een half uur zag uitvallen - via Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis leverden geen groot gevaar op.



In het tweede bedrijf kwam het vooral aan op strijd. Al vroeg loste Bilal Basacikoglu de niet helemaal okselfrisse Eljero Elia, maar de grote kansen bleven vooralsnog uit. Vilhena en Toornstra probeerden het tevergeefs van afstand. Pas na het inbrengen van aanvoerder Dirk Kuyt - die evenals vorige week op de bank moest beginnen - in de 68e minuut zette Feyenoord aan en dat leidde tot steeds meer dreiging voor het doel van Sparta.



Druk van Feyenoord

De grootste kans voor de uitploeg was voor Basacikoglu. De buitenspeler kreeg de bal voor zijn voeten in het zestienmetergebied, maar schoot van dichtbij in bijzonder kansrijke positie huizenhoog over. Ook uit de vele hoekschoppen die Feyenoord kreeg wist het niet te scoren. Eric Botteghin kwam niet goed uit in zijn passen, Jørgensen kopte naast, een schot van Kuyt werd geblokt en Karim El Ahmadi plaatste de bal over.



Toch leken de Rotterdammers van Zuid tien minuten voor tijd op gelijke hoogte te komen, maar in tegenstelling tot in het duel met PSV kon doellijntechnologie geen helpende hand bieden voor Feyenoord. Op televisiebeelden was namelijk te zien dat de bal de doellijn van Sparta was gepasseerd. Het werd echter niet gezien door de arbitrage. Mogelijk ging er ook een vermeende overtreding op Kortsmit aan vooraf.



In de slotfase waren de gasten weer dichtbij de gelijkmaker, maar een kopbal van Botteghin werd van de lijn gehaald en in blessuretijd voorkwam Kortsmit de 1-1 door uitstekend te redden op een inzet van Jørgensen. Daardoor bleef het 1-0 op Het Kasteel en is Sparta na Go Ahead Eagles de tweede ploeg die Feyenoord dit seizoen verslaat.



Sparta komt door de zege in punten op gelijke hoogte met nummer dertien NEC en neemt afstand van de degradatiezone. De voorsprong op Go Ahead Eagles bedraagt vijf punten. Feyenoord blijft ondanks het verlies koploper, maar Ajax kan bij een zege op FC Groningen op twee punten komen.



Scoreverloop

1-0 1' Pogba



Opstelling Sparta

Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus; Sanusi, Van Moorsel, Dijkstra; Cabral (79' Bergkamp), Pogba (72' Pusic) en Goodwin (68' Pinteaux).



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo (28' Nelom); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (68' Kuyt), Jørgensen en Elia (53' Basacikoglu).