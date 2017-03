Man uit Rotterdam doodgestoken in Amsterdam

Een 33-jarige man die vrijdagavond werd doodgestoken bij een Amsterdamse homo-ontmoetingsplek, is een man die in Rotterdam verbleef. Het gaat om een Oost-Europeaan.

De man is waarschijnlijk neergestoken tijdens een uit de hand gelopen beroving in het Oosterpark in de hoofdstad. Hij werd meerdere keren gestoken. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.



De politie wist lange tijd niet wie het slachtoffer was en verspreidde foto's via RTV Noord-Holland en AT5. De politie is nog op zoek naar vier mensen die mogelijk iets met de steekpartij te maken hebben.